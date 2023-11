NomuPay beschleunigt Wachstum durch Übernahme von Total Processing

NomuPay erweitert sein Gateway-agnostisches Zahlungsangebot durch die Hinzufügung von Händlerservice-Funktionen wie das Management wiederkehrender Transaktionen, Risikoanalyse und Zahlungsorchestrierung.

DUBLIN, 30. November 2023 /PRNewswire/ -- NomuPay, eine moderne End-to-End-Zahlungsplattform, die speziell für die Expansion in Regionen mit hohem Wachstum im grenzüberschreitenden Handel und E-Commerce entwickelt wurde, hat den Anbieter von Händlerdienstleistungen und maßgeschneiderten Zahlungsabwicklungslösungen, Total Processing, übernommen. Die Vertragsbedingungen wurden nicht bekanntgegeben. NomuPay hat bestätigt, dass es sich bei der Transaktion um eine Mischung aus Aktien und Bargeld handelt. Der Abschluss, der nur wenige Monate nach der Bekanntgabe der Serie-A-Finanzierung von NomuPay kommt, wird es dem in Irland ansässigen Unternehmen ermöglichen, seine Geschäftsexpansion in Südostasien, Europa und der Türkei zu beschleunigen und in den Nahen Osten vorzustoßen.