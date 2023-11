Der Bill & Melinda Gates Foundation Trust generiert einen erheblichen Teil seines 464,5-Millionen-US-Dollar-Einkommens aus fünf Schlüsselaktien. Die Canadian National Railway, ein führendes nordamerikanisches Transport- und Logistikunternehmen, ist ein wichtiger Bestandteil des Portfolios von Gates. Er hält Aktien im Wert von rund 6,33 Milliarden US-Dollar, was ihm ein Jahreseinkommen von über 125 Millionen US-Dollar einbringt. Microsoft, das von Gates gegründet wurde, ist ebenfalls ein bedeutender Teil seines Portfolios. Seine jährlichen Dividendeneinnahmen von Microsoft belaufen sich auf 117,8 Millionen US-Dollar. Gates besitzt auch Aktien von Waste Management, Nordamerikas größtem Abfallentsorgungsunternehmen, im Wert von rund 6,06 Milliarden US-Dollar, was ihm jährlich rund 98,7 Millionen US-Dollar an Dividende einbringt. Er besitzt zudem Aktien von Caterpillar und Deere, die ihm jährliche Einnahmen von 38,2 Millionen US-Dollar bzw. 21,1 Millionen US-Dollar einbringen.