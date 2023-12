Nur eine kleine Verschnaufpause gab es bei der laufenden DAX-Rallye, welche bereits in die fünfte Woche geht. Schon ab Mittwoch wurde eine neue "Stufe" erklommen und damit das Momentum wieder auf der Oberseite gesichtet:

Übergeordnet ist die 16.000 nun als Bereich deutlich überschritten, wie wir in der Sonntagsanalyse am 03.12.2023 mit diesem Chartbild festgestellt hatten (Rückblick):

Für das große Chartbild, dem so genannten "Big Picture" ist damit der nächste Widerstand tatsächlich das Allzeithoch. Dem Index fehlen nur rund 200 Punkte oder weniger als 2 Prozent zu diesem markanten Punkt:

Korrigiert der DAX bis dahin noch einmal oder erreichen wir diese Schwelle im ersten Anlauf? Ein paar Inspirationen vom Montagmorgen möchte ich Dir hier gern noch mitgeben.

Trading-Insights und DAX-Ausblick

Auch wenn es in Aufwärtstrends immer wieder Chancen auf der Short-Seite gibt, muss klar sein, dass diese nur Korrektur-Trades sind. zwei Beispiele aus der Vorwoche habe ich Dir hier (noch einmal) aufgelistet.

Beispiel 1 aus dem Livetrading war am Donnerstag die Spekulation auf das GAP-close, wie hier zu sehen ist:

Am Freitag bot sich ein ähnliches Setup, was aber dann um wenige Punkte das Ziel verfehlte:

Dort lag das GAP auch deutlich tiefer, wie wir in der Livetrading-Session skizzierten:

Verfolge meine ersten Trading-Ideen des jeweiligen Handelstagen mit konkreten Angaben der Order schon zur Eröffnung direkt ab 8.50 Uhr und erlebe damit konkrete Trades zum DAX-Handelsstart neben dem Austausch in einem exklusiven Chat bei www.fit4finanzen.de/DAXlive

Für den heutigen Handelstag haben wir in der Vorbörse noch kein Signal vorliegen. Die recht volatile Eröffnung im Nachthandel umrahmt den Bereich, in welchem sich der Index vor dem XETRA-Start nun aufhält:

Im Abgleich mit den Daten der Börse Frankfurt ist ein erneutes GAP auf der Oberseite zu erwarten, was jedoch der Rallye am Freitag an der Wall Street geschuldet ist:

Auf die Daten der Wall Street und deren Chartbilder bin ich am Sonntag in meiner Analyse näher eingegangen.

Erfahre gern mehr zu meinem Trading in der neuen vollen Woche direkt hier im Link zum Livetrading unter www.fit4finanzen.de/wallstreet:

Welche Termine stehen heute noch auf der Agenda?

Termine am Montag 04.12.2023

Die neue Handelswoche steht übergeordnet im Fokus der US-Arbeitsmarktdaten, die mit verschiedenen Akzenten ab Dienstag dann bis Freitag zum offiziellen Jobreport aus Washington eine Menge an Datenmaterial bereithalten.

Wir blicken am Montagmorgen zunächst auf die Handelsbilanz aus Deutschland. Um 15.00 Uhr wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine Rede halten und 16.00 Uhr stehen die Werkaufträge aus den USA auf der Agenda.

Alle Termine des Tagesd mit den entsprechenden Prognosen siehst Du hier:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen.

Weitere Quartalszahlen für die neue Woche aus dem US-Handel habe ich Dir hier hinterlegt:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 64,44 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!