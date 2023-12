Die Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) konnte sich in den vergangenen Wochen deutlich von ihrem Jahrestief vom 26.10.23 bei 21,81 Euro nach guten Unternehmensnachrichten und positiven Analysteneinschätzungen nach oben hin absetzen. Nachdem die Aktie am 17.11.23 mit 33,67 Euro auf den höchsten Wert seit vielen Monaten angestiegen war, konnte sie das hohe Niveau nicht halten und gab zeitweise sogar wieder auf 29 Euro nach. In den vergangenen Tagen legte die Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 31,30 Euro zu.

Erfüllen sich die positiven Prognosen jener Experten, die die Delivery Hero-Aktie mit Kurszielen von bis zu 61 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte die Aufwärtsbewegung wieder Fahrt aufnehmen. Kann die Aktie, in den nächsten Wochen zumindest wieder das Niveau 35 Euro erreichen, wo sie zuletzt Ende August notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.