Lithium Australia und First Phosphate (CSE: PHOS, FSE: KD0, WKN: A3DQCH) haben in einer gemeinsamen Erklärung ihre Absicht bekundet, bei der Entwicklung einer Pilotanlage für die Herstellung von Lithiumeisenphosphat (LFP) und Lithiummanganeisenphosphat (LMFP) zusammenarbeiten zu wollen.

Das übergeordnete Ziel ist die Herstellung von Kathodenaktivmaterial (CAM) in einer Produktionsanlage, die ihren Standort in Australien oder Nordamerika haben wird. Sie soll sowohl den Herstellungsprozess optimieren wie auch kommerziellen Ansprüchen genügen. Beide Unternehmen sehen sich für dieses Projekt als ideale Partner, denn Lithium Australia hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft VSPC Pty Ltd eine eigene Technologie zur Herstellung von LFP/LMFP CAM entwickelt.

Ziel ist die Herstellung von Kathodenaktivmaterial (CAM)

Daher suchte Lithium Australis einen Partner, der die Kommerzialisierung seiner LFP/LMFP-Technologie durch die Entwicklung, den Bau und den Betrieb einer Demonstrationsanlage und eventuell auch einer kommerziellen Produktionsanlage unterstützt. Die Wahl fiel auf First Phosphat, einen der führenden Anbieter von hochreiner Phosphorsäure.

„Diese Vereinbarung könnte First Phosphate einen wichtigen technologischen Weg für die Produktion von LFP CAM für bestimmte Kunden von Lithium Australia eröffnen”, erklärte John Passalacqua, der CEO von First Phosphate. „Die potentielle Spodumenabnahme, die in die Vereinbarung eingebracht werden könnte, könnte dem Unternehmen schließlich den Zugang zu einem wichtigen Element verschaffen, das für die Herstellung von LFP/LMFP CAM benötigt wird.“

Die Bedingungen des Abkommens sehen vor, dass Lithium Australia First Phosphate Proben von LFP und LMFP zur Verfügung stellen wird, um eine Präqualifikation von CAM für potentielle Kunden von First Phosphate zu ermöglichen.

Weiterhin wollen sich beide Partner dabei unterstützen, die Gespräche über die Abnahme von LFP / LMFP CAM für Lithium Australia und potentielle Kunden von First Phosphate zu erleichtern.

Ebenfalls vorgesehen ist die Bereitstellung von PPA-Mustern an Lithium Australia durch First Phosphate zur Prüfung der Eignung für die Produktion von LFP und LMFP CAM. Geschlossen werden soll auch eine Vereinbarung über die PPA-Abnahme für die Demonstrationsanlage und die kommerzielle Anlage.

Demo-Anlage mit einer Kapazität von 250-500 Tonnen pro Jahr geplant

Vorantreiben wollen beide Unternehmen die gemeinsamen Entwicklungs- und Finanzierungsgespräche für eine LFP/LMFP-Demo-Anlage mit einer Kapazität von 250-500 Tonnen pro Jahr. Dies soll auf der Grundlage der bestehenden LFP/LMFP-Produktionstechnologie von Lithium Australia erfolgen.

Vorgesehen ist ferner die Vereinbarung einer gemeinsamen Entwicklungsvereinbarung (Joint Development Agreement) und der damit verbundenen Finanzierung durch Lithium Australia für die Entwicklung einer kommerziellen Anlage in vollem Umfang mit einer Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr oder mehr, um die potentiellen Abnehmer von Lithium Australia und First Phosphate zu bedienen.

Errichtet werden sollen die Demonstrationsanlage und die kommerzielle Anlage entweder in Queensland in Australien oder aber in Nordamerika.

Lithium Australia hat sich zudem ein bedingtes Vorkaufsrecht für die Abnahme von bis zu 30 Prozent des im Lake-Johnston-Lithium-Projekt produzierten Spodumens gesichert. Sollte ein Joint Development Agreement zustande kommen, kann auf die Spodumen-Abnahme von Lirhium Australia zugegriffen werden, um Lithiumeinheiten zu Gunsten des Joint Ventures zu liefern. Das Lithiumprojekt Lake Johnston ist eine aussichtsreiche Lithiumexplorationsmöglichkeit 450 Kilometer östlich von Perth, Westaustralien, die im Besitz von Charger Metals NL (ASX: CHR) und Rio Tinto Limited (ASX: RIO) ist.

Die Laufzeit der Absichtserklärung beträgt zwei Jahre, beginnend mit dem Datum der Unterzeichnung oder einem späteren, von den Parteien schriftlich vereinbarten Datum.