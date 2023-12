Der Aktienkurs des US-Finanzdienstleisters MBIA ist nachbörslich um über 61% gestiegen, nachdem das Unternehmen eine Sonderdividende angekündigt hat. Der Vorstand hat beschlossen, eine außerordentliche Barausschüttung von acht US-Dollar pro Aktie an die Aktionäre vorzunehmen, die am 18. Dezember als Inhaber eingetragen sind. Die Auszahlung dieser Sonderdividende, die insgesamt etwa 409 Millionen US-Dollar beträgt, ist für den 22. Dezember angesetzt. Die Mittel für die Barausschüttung kamen von Sonderzahlungen der MBIA-Tochter National Public Finance an die Konzernmutter. Der CEO von MBIA, Bill Fallon, äußerte sich zufrieden über die außerordentliche Ausschüttung und betonte das Bestreben von MBIA, weiterhin Maßnahmen zur Steigerung des Aktionärswertes zu verfolgen. Er strebt in der Zukunft weitere Genehmigungen für außerordentliche Dividenden von National an, allerdings gibt es keine Gewissheit über die Genehmigung dieser Anträge durch die NYDFS.