UATP LÄDT FÜHRUNGSKRÄFTE DER REISEBRANCHE ZUR AIRLINE DISTRIBUTION 2024 EIN

Anmeldung jetzt offen

WASHINGTON und WIEN, 12. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- UATP lädt globale Fluggesellschaften und Führungskräfte der Branche zur Teilnahme an der Airline Distribution 2024 ein. Die Veranstaltung findet vom 12. bis 14. März 2024 im Palais Hansen Wien in Wien, Österreich statt.

Airline Distribution bringt eine Vielzahl von Branchenführern aus der ganzen Welt zusammen, um wichtige Vertriebsfragen in einem neutralen Forum zu diskutieren. In den vergangenen drei Jahren fegte ein regelrechter Wirbelwind an Betriebsamkeit durch die Reisebranche: Veränderungen in Vertriebsmodellen, technologische Fortschritte, Änderungen in der Zahlungsstrategie sowie eine gesteigerte Nachfrage und gesteigerte Erwartungen im allgemeinen Kundenerlebnis. Das Volumen hat bei Freizeitreisen jetzt den Stand von 2019 erreicht, dicht gefolgt von Geschäftsreisen. Wird 2024 die erwarteten beispiellosen Höchststände für die Reisebranche bringen? Besuchen Sie die Airline Distribution 2024 und reden Sie mit.

„Die Teilnahme an der Airline Distribution ist einfach ein Muss, um von den Experten zu lernen, die täglich an der Lösung der komplexen Vertriebsfragen arbeiten, mit denen die Branche heute konfrontiert ist", erklärte Wendy Ward, Leiterin der Marketingabteilung, UATP. „Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, Erfahrungen aus erster Hand zu sammeln und sich mit den Experten aus den zahlreichen Abteilungen innerhalb der Branche zu vernetzen, die sich mit den weitreichenden Änderungen befassen, die gerade sichtbar werden."

Um weitere Informationen zur Airline Distribution 2024 zu erhalten und sich anzumelden, besuchen Sie bitte: https://uatp.com/airline-distribution/

Wenn Sie an einem Sponsoring oder einem Vortrag auf der Airline Distribution 2024 interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Marketing@uatp.com.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte UATP.com.

INFORMATIONEN ZU UATP

UATP ist das globale Zahlungsnetzwerk, das Zahlungen in komplexen Branchen vereinfacht. Wir machen es für Unternehmen einfach, Zahlungen aller Art zu tätigen oder anzunehmen, neue Märkte zu erschließen und das Wachstum voranzutreiben sowie Kosten für Emittenten, Händler, Lieferanten, Vermittler, Portaldienste usw. zu verringern. UATP führt laufend Neuerungen ein, um Unternehmen an neue Zahlungsmethoden (AFPs) anzubinden. Unsere einfach zu nutzenden Datentools, DataStream und DataMine, bieten umfassende Kontodetails für Emittenten und Inhaber von Unternehmenskonten. Unser Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit der veränderlichen Zahlungslandschaft und unsere zuverlässige und bewährte Technologie stellt sicher, dass unsere globalen Kunden mehr von jedem Zahlungserlebnis haben. Erfahren Sie mehr auf uatp.com.

UATP-Konten werden von den folgenden Unternehmen ausgestellt: Aeromexico; Air Canada (TSE: AC); Air China; Air New Zealand (ANZFF.PK); Air Niugini; AirPlus International; American Airlines (NASDAQ:AAL); APG Airlines; Austrian Airlines; Avianca Airlines; BCD Travel; China Eastern Airlines (NYSE:CEA); Delta Air Lines (NYSE:DAL); EL AL Israel Airlines; Etihad Airways; Fareportal; Frontier Airlines; GOL Linhas Aereas inteligentes S.A. (NYSE:GOL und Bovespa: GOLL4); Hahn Air; High Point Travel; Japan Airlines (9201:JP); JetBlue Airways; LATAM Airlines; Link Airways; Qantas Airways (QUBSF.PK); Shandong Airlines; Sichuan Airlines; Southwest Airlines; Sun Country Airlines; TUIfly GmbH; Turkish Airlines (ISE: THYAO); United Airlines (NASDQAQ: UAL) und WestJet.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/75542/UNIVERSAL_AIR_TRAVEL_PLAN_LOGO.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/uatp-ladt-fuhrungskrafte-der-reisebranche-zur-airline-distribution-2024-ein-302012819.html