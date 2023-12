Analyst Matthew Ramsay von TD Cowen hat Nvidia als "beste Idee" für das neue Jahr bezeichnet und sein Outperforming-Rating für die Aktie bestätigt. Er sieht ein Kursziel von 700 US-Dollar pro Aktie, was ein Aufwärtspotenzial von 50 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs darstellt. Ramsay ist der Meinung, dass Nvidia eine führende Position in der Ära des Accelerated Computing und der generativen KI einnimmt, die sich noch in einem frühen Stadium befindet. Er glaubt, dass die aktuelle Bewertung bereits ein "Verdauungsjahr" für 2025 berücksichtigt, sieht aber 2024 als weiteres starkes Wachstumsjahr für das Unternehmen. Nvidia CEO Jensen Huang hat angekündigt, die Zusammenarbeit mit führenden vietnamesischen Technologiefirmen zu intensivieren und Vietnam bei der Entwicklung von KI-Talenten und digitaler Infrastruktur zu unterstützen. Nvidia war der Gewinner des Jahres 2023 mit einem Kursanstieg von mehr als 225 Prozent und bietet laut Marketscreener ein Kurspotenzial von rund 40 Prozent.