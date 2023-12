Die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) konnte seit Ende November, als sie noch unterhalb von 43 Euro notierte, in den vergangenen Tagen stark zulegen und kratzte am 14.12.23 mit 49,18 Euro bereits an der 50-Euro-Marke. Nachdem die Aktie den Handelstag bei 48,14 Euro beschloss, startete sie am 15.12.23 mit einem einprozentigen Plus bei 48,50 Euro in den Handelstag.

Wegen der angehobenen Ergebnisschätzungen und der angehobenen Prognose für das EBIT bekräftigte Experten der UBS mit einem Kursziel von 55 Euro ihre Kaufempfehlung für die BASF-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie zumindest auf ihrem Weg zum Jahreshoch vom 3.2.23 bei 54 Euro zumindest auf 53 Euro zulegen kann.