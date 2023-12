Tipp aus der Redaktion: Entdecken Sie unsere exklusiven Christmas-Deals! Ob langfristiger Vermögensaufbau, spannende Megatrends oder lieber Nervenkitzel pur? Wir haben für jeden Anlegertyp die passende Börsenstrategie in petto. Von Anfänger bis Profi – lassen Sie sich von unseren Experten begleiten und profitieren Sie von diesen exklusiven Sonderaktionen zum Jahresende.

"Der noch gebliebene Zeitraum für die Ölproduktion ist begrenzt, und es gibt einen Ansturm, um die Kontrolle über die beste Qualität dieser Ressource zu erlangen", sagt Matt Bernstein, ein Senior-Analyst bei Rystad Energy. "Im Grunde will jeder ein Stück vom Kuchen abhaben."

Er sieht auch noch reichlich Kaufziele auf dem Markt, auch wenn es sich nicht um so große Megadeals handelt, wie in diesem Jahr bislang angekündigt. Die mit "Buy" bewerteten Unternehmen Permian Resources , Southwestern Energy und Civitas Resources stehen alle auf seiner Liste von Übernahmekandidaten und haben eine Marktkapitalisierung von deutlich unter zehn Milliarden US-Dollar.

Neal Dingmann, Analyst bei Truist Securities, geht davon aus, dass größere Unternehmen, die in der Lage sind, Bestände aufzukaufen, kleinere Bohrunternehmen ins Visier nehmen können, denen die Größe fehlt, um produktiv zu sein, wenn sie nur eine oder zwei Bohranlagen betreiben. Unter den potenziellen Käufern nennt Dingmann vor allem Devon Energy , Diamondback Energy und Marathon Oil , die er alle mit "Kaufen" bewertet.

"Von den großen Geschäften, die an der Spitze stattfinden, zieht sich das durch das gesamte System vom Midstream bis hinunter", sagt Costantino. "Wenn die Großen konsolidieren, bedeutet das, dass sie ihre Zulieferer unter Druck setzen werden, was wiederum bedeutet, dass sich auch diese zusammenschließen müssen."

Dieser FOMO-Faktor führt dazu, dass die großen US-Ölkonzerne das ganze Land durchforsten – immer auf der Suche nach geeigneten Zukäufen. Aber nicht nur die Explorationskonzerne – im Fachjargon Upstream-Unternehmen genannt – werden wahrscheinlich fusionieren. Sobald die Konsolidierung an der Spitze stattfindet, werden auch die so genannten Midstream-Unternehmen, die für den Transport des Öls zuständig sind, und die nachgelagerten Raffinerien fusionieren.

Die Wall Street geht nicht davon aus, dass dieser Konsolidierungstrend in absehbarer Zeit enden wird. "Ein großer Deal, und schon hat jeder das Gefühl, einen weiteren machen zu müssen", sagte Kevin Costantino, Co-Chef der Investmentbank Greenhill, gegenüber Barron's. "Die Angst, etwas zu verpassen, ist groß.“

Fusionen und Übernahmen sind in der Ölbranche in aller Munde – und 2024 dürfte es weitere geben. Drei Übernahmekandidaten – und drei mögliche Käufer.

FOMO in der Energiebranche

FOMO in der Energiebranche Ölbranche im Fusionsfieber: Diese drei Übernahmekandidaten stehen auf der Liste!

Schreibe Deinen Kommentar