Die jüngste Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), den Leitzins unverändert zu lassen und mögliche Zinssenkungen für 2024 anzukündigen, hat die Aktienkurse beflügelt. Der Dow Jones erreichte einen Rekordstand von über 37.200 Punkten und der DAX nähert sich der 17.000-Punkte-Marke. Die Kapitalmärkte haben die erwarteten Zinssenkungen bereits eingepreist. Bloomberg-Experte Conor Sen warnt jedoch, dass die Euphorie verfrüht sein könnte. Er argumentiert, dass eine Welt, in der solche starken Zinssenkungen notwendig sind, wahrscheinlich keine Welt ist, in der Aktien gedeihen. Sen prognostiziert für das Frühjahr eine Verbesserung der Wirtschaftslage in den USA, insbesondere im Immobiliensektor und in der verarbeitenden Industrie. Sollte dies eintreten, könnte die Fed die Notwendigkeit weiterer Zinssenkungen in Frage stellen. Andererseits könnte ein ausbleibender wirtschaftlicher Aufschwung die Fed dazu veranlassen, ihre erwartete Lockerungspolitik umzusetzen, was ebenfalls negative Auswirkungen auf die Kapitalmärkte haben könnte. Sen rät Anlegern daher zur Vorsicht.