Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt nach dem Abschluss der vermutlich gedehnten lila 1=13827 die kurze überschiessende lila 2=11807 nebst laufender kurzer lila 3 (bisher 17017). Der Zielbereich der kurzen impulsiven lila 3 zwischen 16297 und 25634 wurde bereits erreicht und mit dem Anstieg oberhalb 16297 bestätigt. Ein möglicher Abschluss der lila Alt: 3=16537 nebst laufender lila Alt: 5 bisher 17017 könnte bereits durch den Abschlussvorboten in Form der lila Alt: 4 (bisher 14585; unterhalb 23er Ziel 15421 – hellblaue Fibos) bestätigt worden sein.Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 17017 – blauer Pfad), die schon ihren Zielbereich zwischen 16297 und 25634 erreicht hat. Die lila 3 wurde mit dem Anstieg oberhalb 16297 bestätigt.Die Tiefe und die internen Strukturen des Rücklaufs seit dem Juli-Hoch 16537 bringen eine etwas bessere Orientierung in die mehrdeutigen Impulsmuster der lila 3 (16537 bzw. bisher 17017). Es bietet sich für die Marke 16537 eine impulsive Zählweise mit grüner 1=12701, grüner 2=12543, grüner 3=16428, grüner 4=15444 und der grünen 5=16537 an.Mit der grünen 5 wurde bei 16537 die orangene 1 abgeschlossen. Die orangene 2 bzw. deren grüne Alt: A (bisher 14585; MOB 11807, lila W=15463, lila X=15992, lila Y=14585) hat das 38er Ziel bei 14730 (hellblaue Fibos) überwunden und hätte damit die Voraussetzung für einen nachhaltigen Anstieg (orangene 3; Jahresendrallye) erfüllt. Der impulsiv interpretierbare Anstieg (blaue i=14800, blaue ii=14783, blaue iii=15267, blaue iv=15070 bzw. 15078, blaue v bisher 17017) seit 14585 ist ein starkes Indiz für den Start der orangenen 3 bzw. grünen Alt: B (bisher 17017). Die grüne Alt: B hat dabei mit dem deutlichen Überschreiten der hellgrünen 0-b-Linie ihre Pflicht erfüllt und sollte idealerweise unterhalb 17743 bleiben (lila Fibos).