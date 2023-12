LQR House tätigt im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms einen Rückkauf von 499.940 Aktien und bestätigt Fintels neues Kursziel von 306 Dollar pro Aktie

MIAMI BEACH, FLORIDA / ACCESSWIRE / 18. Dezember 2023 / LQR House Inc. (das „Unternehmen“ oder „LQR House“) (NASDAQ: LQR), eine auf den Markt für Spirituosen und Getränke spezialisierte Online-Nischenplattform, berichtet über neue Fortschritte in seinem Aktienrückkaufprogramm und bestätigt Fintels neues Kursziel für die Aktien von LQR.

LQR House hat im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms eine weitere Tranche abgeschlossen und bekräftigt damit sein Bekenntnis zum Shareholder Value. Während der vergangenen Woche zum 15. Dezember 2023 tätigte das Unternehmen einen strategischen Rückkauf von 499.940 Aktien seines Stammaktienkapitals zum Durchschnittspreis von 2,26859 Dollar pro Aktie im Einklang mit den Richtlinien der Vorschrift 10b-18. Mit diesem Schritt reagierte das Unternehmen auf die Bedenken besorgter Aktionäre und zeigte damit, wie aufmerksam und engagiert sich die Unternehmensführung für eine Wertsteigerung durch Verringerung des verfügbaren Streubesitzes einsetzt.

Sean Dollinger, der Chief Executive von LQR House, bekräftigte seinen festen Glauben an die Resilienz des Unternehmens und sah in den jüngsten Ereignissen eine Bestätigung für dessen Stärke. Herr Dollinger sagte: „Angesichts des anhaltenden Vertrauens in unser Geschäft und unsere Pipeline ist das Führungsteam davon überzeugt, dass die Aktien des Unternehmens eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen.“ Er unterstrich seine Meinung über die Unterbewertung der Aktien von LQR House und erklärte, dass mit den Aktienrückkäufen eine Wertsteigerung des Kapitals bezweckt werden soll. Herr Dollinger kommentierte außerdem die finanzielle Disziplin und strategische Ausrichtung des Unternehmens mit den Worten: „Mit Blick auf das Gesamtbild und die vor uns liegenden strategischen Möglichkeiten wollen wir an unserer finanziellen Disziplin festhalten und uns klar auf die Umsetzung unserer Strategie konzentrieren, die eine Wertschöpfung für unsere Aktionäre und Investitionen in unsere Zukunft vorsieht.“

Darüber hinaus veröffentlichte Fintel am 16. Dezember 2023 einen Beitrag, in dem das durchschnittliche Ein-Jahres-Kursziel für LQR von der vorherigen Schätzung von 5,10 Dollar pro Aktie vom 26. November 2023 um unglaubliche 5900,00 % auf 306,00 Dollar pro Aktie erhöht wurde. Das durchschnittliche Jahreskursziel für LQR House wurde damit extrem stark korrigiert und spiegelt eine Steigerung um 11.806,61 % gegenüber dem zuletzt gemeldeten Schlusskurs von 2,57 Dollar pro Aktie wider. Diese positive Anpassung basiert auf den Schätzungen mehrerer Analysten, deren Bandbreite zwischen einem Tiefstwert von 303,00 Dollar und einem Höchstwert von 315,00 Dollar pro Aktie schwankt. Nähere Einzelheiten können Sie im vollständigen Artikel unter diesem Link nachlesen.