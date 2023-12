Nippon Steel, der viertgrößte Stahlhersteller der Welt, hat den Kauf von U.S. Steel für 14,9 Milliarden US-Dollar angekündigt. Der Preis von 55 US-Dollar pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 142 Prozent gegenüber dem Kurs am 11. August. Der Kauf wird Nippon helfen, seine globale Rohstahlkapazität auf 100 Millionen Tonnen zu steigern und seine Produktion in den USA auszuweiten. U.S. Steel stufte das Angebot von Nippon als besser ein als das von Cleveland-Cliffs und ArcelorMittal. Die Aktien von U.S. Steel stiegen am Montag um 27 Prozent. Nippon hat zugesichert, alle Verpflichtungen von U.S. Steel gegenüber seinen Mitarbeitern einzuhalten. Die Transaktion soll im zweiten oder dritten Quartal 2024 abgeschlossen werden. U.S. Steel beliefert auch die Branche der erneuerbaren Energien und profitiert vom Inflation Reduction Act.