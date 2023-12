Die "taubenhafte" Rhetorik der Federal Reserve hat dazu geführt, dass Anleger ihre Sorgen um Zinsen und Konjunktur fast vollständig abgelegt haben, so Sven Streibel, Chef-Aktienstratege der DZ Bank. Der S&P 500 hat fast das Jahresziel der Bank von 4.800 Punkten erreicht. Der "S&P 493", der Index ohne die großen Tech-Unternehmen, holt weiter auf. Streibel ist weiterhin optimistisch für US-Aktien und sieht Aufholpotenzial für die "Old Economy". Eine Umfrage der Bank of America unter Fondsmanagern zeigt ebenfalls eine positive Stimmung für die kommenden Monate. Die Profis erwarten, dass die Weltwirtschaft auf einem niedrigeren Niveau weiter wächst, wobei das größte Risiko ein abruptes Abwürgen der globalen Konjunktur ist.