Die internationalen Finanzmärkte könnten aufgrund geopolitischer Krisen und hoher Inflation weiterhin volatil bleiben. Vor diesem Hintergrund hat das Marktforschungsinstitut Stephens Research eine Liste von Unternehmen erstellt, die auch in Krisenzeiten gut performen könnten. Dazu zählen das Cybersicherheitsunternehmen CrowdStrike, das Öl- und Gasunternehmen Coterra Energy und der Gesundheitsdienstleister UnitedHealth Group. Letzterer überzeugt durch ein diversifiziertes Portfolio und ein durchschnittliches Umsatzwachstum von zwölf Prozent pro Jahr in den letzten zehn Jahren. Weitere Favoriten sind West Pharmaceutical Services, Old Dominion Freight Line, Pinnacle Financial Partners, O’Reilly Automotive und Trade Desk. Die Experten betonen, dass nicht die Branche, sondern die Qualität des Unternehmens entscheidend ist, einschließlich Wettbewerbsfähigkeit, Preissetzungsmacht, starke Cashflows, solide Bilanzen, nachhaltige Renditen und ein überzeugendes Produktportfolio.