Die überzeugenden Studienergebnisse des in der Entwicklung befindlichen Adipositasmittels, kombiniert mit den kürzlich getätigten milliardenschweren Geschäften von Firmen wie Roche und AstraZeneca, die sich Anteile am schnell wachsenden Markt sichern möchten, haben die Hoffnung geweckt, dass große Pharmaunternehmen Interesse an einer Übernahme zeigen könnten.

Altimmune ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung von Behandlungen für Fettleibigkeit und Lebererkrankungen konzentriert. Der Player zeigt sich offen für Kooperationen mit führenden Pharmaunternehmen und sucht aktiv nach Partnern zur Markteinführung und Weiterentwicklung seines innovativen Fettleibigkeitsmedikaments, erläuterte CEO Vipin Garg kürzlich in einem Interview mit Reuters.

Altimmune, ansässig in Gaithersburg, Maryland, präsentierte Anfang des Monats Daten aus einer mittleren Studienphase zu Pemvidutid. Diese zeigten, dass das Medikament zu einer durchschnittlichen Gewichtsreduktion von 15,6 Prozent führt und der Gewichtsverlust auch nach Beendigung der Behandlung anhält.

"Ein globaler Partner, der uns sowohl in der Phase-3-Entwicklung als auch bei der Markteinführung unterstützt, ist essenziell", betonte der CEO und fügte hinzu, dass man sich über jedes Interesse großer Pharmafirmen an Gesprächen zur Weiterführung dieses Programms freue.

Altimmune ist eines von mehreren Unternehmen, die sich einen Anteil am profitablen Markt für Adipositas-Behandlungen sichern wollen, der bis Ende des Jahrzehnts auf 100 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.

Auf die Frage nach einer möglichen Verkaufsbereitschaft bei Interesse äußerte Garg: "Wir werden jede Diskussion bewerten und die Entscheidung treffen, die für unsere Aktionäre am vorteilhaftesten ist."

Pemvidutid gehört zur gleichen Wirkstoffklasse wie die Diabetes- und Fettleibigkeitstherapien Wegovy und Ozempic von Novo Nordisk sowie Mounjaro und Zepbound von Eli Lilly. Diese als GLP-1-Agonisten bekannten Medikamente generieren bereits Milliardenumsätze.

Die Verträglichkeit von Pemvidutid scheint besser zu sein als die anderer GLP-Medikamente in mittleren Studienphasen, so Jonathan Wolleben, Analyst bei JMP.

Die Altimmune-Aktie ist seit Jahresbeginn um 31 Prozent gefallen. Allein im Dezember haben die Titel allerdings 260 Prozent an Wert dazugewonnen. Das durchschnittliche Analysten-Rating lautet Kaufen. Der Konsens impliziert laut Marketscreener ein Kurspotenzial von über 96 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion