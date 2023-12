Der ARK Next Generation Internet ETF hat seine restlichen 2,25 Millionen Anteile am Grayscale Bitcoin Trust verkauft und gleichzeitig 4,32 Millionen Anteile am ProShares Bitcoin Strategy ETF erworben. Damit ist der ARK ETF nun der zweitgrößte Inhaber des Fonds, der in Bitcoin Futures investiert. In den letzten Monaten hatte der Fonds bereits seine Grayscale-Anteile reduziert, während der Bitcoin auf ein Rekordhoch stieg. Der ARK ETF hat auch seine Position bei der Krypto-Börse Coinbase reduziert und stattdessen 20.000 Anteile des ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF erworben. Trotz seiner Volatilität hat sich der ARK Next Generation Internet ETF in diesem Jahr mehr als verdoppelt.