Unsere letzte Kommentierung zu GBP / USD überschrieben wir Ende November mit „Britisches Pfund mit Oberwasser.“. Das Britische Pfund konnte bereits damals eine veritable Rally vorweisen.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Mit dem Ausbruch über die 1,232 US-Dollar wurde die Bodenbildung entscheidend vorangetrieben. Gleichzeitig war es der Startschuss für die aktuell noch immer zu beobachtende Erholung. Mit der Rückeroberung der Widerstandszone um 1,26 US-Dollar hat die Erholung deutlich an Relevanz gewonnen. Kurzum. Das Britische Pfund hat zwischenzeitlich veritables Aufwärtsmomentum kreieren können und treibt den Greenback in der aktuellen Situation ein wenig vor sich her. Nach dem Ausbruch über die 1,26 US-Dollar nimmt das Pfund nun den nächsten Zielbereich – die Zone um 1,28 US-Dollar / 1,285 US-Dollar ins Visier. Sollte es für das Pfund auch darüber hinausgehen, dürfte es spannend werden. In diesem Fall könnte das markante Verlaufshoch aus dem Juli dieses Jahres, das damals bei 1,315 US-Dollar ausgebildet wurde, noch auf die Agenda gesetzt werden. Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 1,26 US-Dollar begrenzt.“.



In den letzten Wochen arbeitete sich das Britische Pfund weiter vor. Von dem einen oder anderen Rücksetzer unterbrochen erreichte es nun den Bereich von 1,28 US-Dollar / 1,285 US-Dollar. Ein erster Versuch, auch diesen Cluster zu durchbrechen, scheiterte. Das Pfund bewegt sich aber nach wie vor in unmittelbarer Nähe zu dieser entscheidenden Zone. Jederzeit könnte es zu neuen Versuchen kommen, diesen Widerstand aus dem Weg zu räumen.

Die Erwartungen des Marktes hinsichtlich sinkender US-Leitzinsen manifestieren sich auch bei GBP / USD. Das Britische Pfund hat unverändert das Momentum auf seiner Seite. Eine Bewegung über die Zone 1,28 US-Dollar / 1,285 US-Dollar in Richtung 1,315 US-Dollar ist ein mögliches Szenario. Auf der anderen Seite ist die Aufwärtsbewegung des Pfunds bereits weit fortgeschritten. Eine technisch motivierte Konsolidierung liegt damit in der Luft.

Kurzum. In den nächsten Handelstagen werden wieder zahlreiche Konjunkturdaten erwartet, die GBP/USD neue Impulse verleihen könnten. Bricht man die aktuelle Gemengelage auf die charttechnischen Aspekte herunter, ist festzuhalten, dass sich die Pfund-Rally in einer wichtigen, möglicherweise entscheidenden Phase befindet. Um die Aufwärtsbewegung am Laufen zu halten, muss es über bzw. durch die Widerstandszone 1,28 US-Dollar / 1,285 US-Dollar gehen. In diesem Fall würde eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 1,315 US-Dollar winken. Etwaige Rücksetzer sollten in der aktuellen Phase eng begrenzt bleiben. Bereits eine Bewegung unter die 1,26 US-Dollar müsste als Warnsignal interpretiert werden.