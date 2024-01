Als Videoversion:

Nachdem wir zum Jahresausklang wenige Impulse am Aktienmarkt sahen, dreht das neue Jahr in Sachen Volatilität deutlich auf. Bisher waren die Schlusskurse auf einem vergleichbarem Niveau, wie ich in der Analyse zum Jahresende mit diesem Chart darstellte (Rückblick):

Mit dem Jahresauftakt änderte sich dies und brachte an den ersten beiden Handelstagen bisher eine Intraday-Volatilität von mehr als 300 Punkten zutage:

Dabei erreicht der Index am Dienstag das Allzeithoch nicht mehr und drehte vom Sentiment her (Rückblick):

Eine Erholung stand für viele Marktteilnehmer:innen daher am Mittwoch erst einmal auf der Agenda. Konkret steuerte der DAX zum Handelsstart erneut die 16.800 im JFD-Chart an und kam damit an die Widerstandszone der letzten Handelswoche aus 2023. Dort setzte ich eine Short-Order um, die mit einem engen Stopp verbunden werden konnte:

Im weiteren Verlauf gelang das mehrfache Nachjustieren vom Stopp und der Gewinn stieg auf über 100 Punkte an:

Mit dem Schlusskurs an der Börse Frankfurt hat sich jedoch am Gesamtbild damit das Momentum zur Unterseite noch einmal verstärkt:

Im Abwärtstrend seit dem Dienstagshoch ist letztlich eine Bewegung von fast 500 Punkten zu sehen:

Damit erfolgte der seit zwei Wochen erwartete Pullback an das alte Allzeithoch im DAX im Big Picture:

War dies vom US-Markt entsprechend untermauert? Darauf blicken wir jetzt und auch gleich auf die Vorbörse im DAX zum Donnerstagmorgen.

Wall Street Handel und DAX-Vorbörse

An der Wall Street sahen wir am Dienstag bereits den größten Minustag seit Oktober:

Dort verstärkten sich die Abgaben ebenfalls und führten zu weiteren Verlusten. Der Index korrigierte damit sogar um 600 Punkte ab dem Allzeithoch in der letzten Handelswoche aus 2023:

Dies war der vierte Minustag in Folge für den Nasdaq. Auch im Dow Jones gab es Verluste, die hier mit allen Schlusskursen im Detail noch einmal aufgeführt sind:

Mit diesen Voraussetzungen steht der DAX in der heutigen Vorbörse erneut nahe der Tiefs vom Vortag:

In den mittleren Zeiteinheiten ist daher mit weiterem Druck zu rechnen, da auch die seit 3 Wochen andauernde Seitwärtsphase verlassen wurde:

Auf welche Termine ist heute zu achten?

Termine am Donnerstag 04.01.2024

Zum Donnerstag erwarten wir zunächst neue Daten zum wirtschaftlichen Vertrauen der Eurozone, dem EU-Verbrauchervertrauen und der Stimmung im Dienstleistungssektor gegen 11.00 Uhr.

Im weiteren Verlauf stehen die Erstanträge auf US-Arbeitslosenunterstützung im Fokus. Kurz vor dem Handelsende an der Wall Street sind dann die Fahrzeugverkäufe noch eine wichtige Kennzahl für den Markt.

Alle Termine sind hier mit den Prognosen aufgelistet:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg und vorab einen tollen Übergang in das Jahr 2024.

Dein Andreas Bernstein

