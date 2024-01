Als Videoversion:

Mit dem Jahresauftakt kehrte die Volatilität an die Aktienmärkte zurück. An den ersten beiden Handelstagen gab es eine Intraday-Volatilität von mehr als 300 Punkten, wie gestern in der Morgenanalyse am 04.01.2024 aufgezeigt und besprochen wurde:

Damit stand zunächst der Abwärtstrend zum Test auf der Agenda, den wir zu gestern wie folgt skizzierten (Rückblick):

Der Rücklauf war aus meiner Sicht als Pullback zu werten. Die 16.600 Punkte waren mittelfristig zunächst ein Support aus zwei Wochen und könnten nun erst einmal wieder das Ende der Gegenbewegung darstellen, so meine Idee am Donnerstagmorgen:

Zunächst hielt der Bereich und das GAP auf der Unterseite wurde geschlossen. Die Gegenbewegung erfolgte dann erst mit Schwung am Nachmittag und stellte sich wie folgt ein:

Mit dem Schlusskurs an der Börse Frankfurt hat sich die 16.600 per Schlusskurs dann doch wieder gezeigt:

Das Gesamtbild bleibt jedoch angeschlagen. Im Big Picture war der gestrige Rücklauf als Pullback von den alten Hochpunkten zu interpretieren:

Auch am US-Markt gab es eine Erholung am Donnerstag. Sie wurde jedoch nicht bis zum Handelsende verteidigt. Darauf gehen wir nun in der Analyse ein.

Wall Street Handel und DAX-Vorbörse

Im Nasdaq gab es erneut einen Minustag, der die Serie der Abwärtsbewegung noch einmal fortsetzte. Damit sind wir vom Kursniveau auf Mitte Dezember zurückgefallen:

Es gab zwischenzeitlich zwar Erholungstendenzen, die auch gut handelbar waren, aber hieraus entstand nur ein neues Zwischenhoch - im Abgleich hier das Trading-Bild vom Dow Jones:

Auch wenn der Dow Jones ein kleines Plus in den Feierabend rettete, war dies der fünfte Minustag in Folge für den Nasdaq. Alle Schlusskurse sind im Detail noch einmal hier aufgeführt:

Mit diesen Voraussetzungen kamen wir am Abend im DAX wieder unter Druck. Der Blick auf die heutige Vorbörse zeigt damit auch wieder die Tiefs der Woche an, anstatt den weiteren Ausbau der Erholung über 16.600 Punkte:

Auf welche Termine ist heute zu achten?

Termine am Freitag 05.01.2024

Am Freitag werden heute die wichtigsten US-Daten der Woche veröffentlicht. Gemeint ist der Arbeitsmarktbericht um 14.30 Uhr.

Zuvor blicken wir 11.00 Uhr auf die EU.Einzelhandelsumsätze und 14.00 Uhr auf die Verbraucherpreise aus Deutschland.

Mit den NFP-Daten werden auch die Stundenlöhne in den USA erwartet und damit ein weiterer Blick auf die US-Inflation.

16.00 Uhr folgen noch die US-Werkaufträge und kurz vor Handelsschluss an der Wall Street die CFTC Daten.

Alle Termine sind hier mit den Prognosen aufgelistet:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen.

Neue Quartalszahlen für die aktuelle Woche aus dem US-Handel gibt es kaum noch:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg und vorab einen tollen Übergang in das Jahr 2024.

Dein Andreas Bernstein

