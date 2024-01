Die Aktie des Krankenhausvermieters Medical Properties Trust (MPW) stürzt auf ein 14-Jahres-Tief, nachdem bekannt wurde, dass der Konzern Schwierigkeiten hat, Mieteinnahmen von einem seiner Hauptmieter, Steward, einzutreiben. MPW hat in der Vergangenheit mehrfach Mietstundungen und -verzichte zugestimmt, um die Existenz von Steward nicht zu gefährden. Allein im letzten Quartal entgingen dem Unternehmen dadurch Mieteinnahmen in Höhe von 225 Millionen US-Dollar. Zusätzlich unterstützte MPW Steward mit frischem Kapital und einem neuen Überbrückungskredit von 60 Millionen US-Dollar. Sollte Steward dennoch ausfallen, würde MPW nicht nur seinen Hauptmieter, sondern auch die gewährten Kredite und Bürgschaften verlieren. Die Aktie von MPW ist seit ihrem Hoch im Januar 2022 stark gefallen. Neben den fehlenden Mieteinnahmen belasten hohe Schulden und Refinanzierungskosten das Unternehmen. Trotz einer Halbierung der Dividende rentieren die Aktien noch immer mit zwölf Prozent, allerdings könnte die Dividende aufgrund der fehlenden Mieteinnahmen erneut gekürzt werden. Angesichts der Risiken und der Vielzahl an qualitativ hochwertigen Immobilienaktien wird empfohlen, von einem Investment in MPW abzusehen.