Die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) konnte sich in den vergangenen Monaten deutlich von ihrem Jahrestief vom 8.8.23 bei 18,50 Euro nach oben hin absetzen. Nachdem die Aktie am 11.12.23 mit 22,90 Euro bereits wieder an der 23 Euro-Marke kratzte, gab sie zum Ende des Jahres auf bis zu Jahresbeginn auf bis zu 21,40 Euro nach um sich danach wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 22,30 Euro zu steigern.

In der aktuellen Analyse der UBS wird die T-Aktie mit einem Kursziel von 26,60 Euro, wie von der Mehrheit der Experten, zum Kauf empfohlen. Mit Discount-Calls auf die Deutsche Telekom-Aktie können Anleger in den nächsten Monaten auch dann positive Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs nicht weiter zulegt. Im Gegensatz zu „normalen“ Call-Optionsscheinen, die naturgemäß nur bei einem steigenden Aktienkurs Gewinne abwerfen, können Anleger mit Discount-Calls auch bei einem stagnierenden oder fallenden Aktienkurs positive Renditen erwirtschaften.