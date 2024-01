Der nächste Vierteljahresbericht steht für Crocs erst Mitte Februar an. Auf der Bilanzpressekonferenz wäre auch der Ausblick für das kommende Geschäftsjahr zu erwarten gewesen.

Angesichts seiner optimistischen Schätzung für 2024 hat das Unternehmen aber offenbar keinen Grund gesehen, mit seiner Prognose länger hinter dem Berg zu halten. Vor Beginn der heute in Orlando, Florida, startenden Verbrauchermesse ICR, hat Crocs einen Ausblick gewagt:

Die Erlöse sollen im kommenden Geschäftsjahr um elf Prozent auf 3,95 Milliarden US-Dollar klettern, Analysten hatten bisher 3,93 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Rascher Schuldenabbau dank hoher Marge und starkem Cashflow

Aufhorchen lassen hat auch die starke Entwicklung des Cashflows. Alleine im vergangenen Quartal will das Unternehmen laut eigener Aussage 277 Millionen US-Dollar in die Tilgung seiner Schulden (laut letztem Quartalsbericht rund 1,9 Milliaden US-Dollar) gesteckt haben.

Insgesamt konnten im Geschäftsjahr 2023 665 Millionen US-Dollar an Verbindlichkeiten beglichen werden, damit macht Crocs große Fortschritte beim zeitweise hohen Verschuldungsgrad.

Die operative Marge soll nach dem vorläufigen Bericht bei starken 27 Prozent gelegen haben, der Branchendurchschnitt liegt gerade mal bei elf Prozent. Auf diesen Profitabilitätsvorsprung will sich das Unternehmen laut CEO Andrew Rees auch in Zukunft konzentrieren.

Am Markt wissen die Zahlen zu beeindrucken, die Aktie ist stark gefragt und explodiert um 20 Prozent. Die Mitte Dezember gestartete, kurzfristige Korrektur dürfte damit ein schnelles Ende finden.

Damit ist das Papier in einer hervorragenden Ausgangsposition, den Mitte 2022 eingeleiteten Turnaround zu verteidigen und die Erholung gegenüber dem Allzeithoch in 2021 fortzusetzen.

Fazit: Neben dem Chart stimmt auch der Preis

Mit einem prognostizierten Kurs-Gewinnverhältnis von acht für 2024 ist das Papier auch im Branchendurchschnitt günstig bewertet. Beim für die Schuldentilgung wichtigen Kurs-Cashflow-Verhältnis steht ein Vielfaches von 6,7 zu Buche. Auch das ist gegenüber dem Branchenmittel von 9,7 günstig.

Neben dem Chart spricht also auch die fundamentale Bewertung für die Aktie. Für Explosivität und Volatilität sorgt außerdem eine Leerverkaufsquote von neun Prozent.

Die Crocs Aktie wird aktuell mit einem Plus von +13,02 % und einem Kurs von 89,32USD gehandelt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik!

Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.