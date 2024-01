Der Vorstandsvorsitzende von China Evergrande New Energy Vehicle (NEV), Liu Yongzhuo, wurde wegen des Verdachts einer Straftat verhaftet. Dies führte zu einem Einbruch der Aktien des Elektroauto-Herstellers, der zum angeschlagenen Immobilienentwickler China Evergrande gehört, um zeitweise 23 Prozent. Der Handel mit den Aktien wurde vorübergehend ausgesetzt und später wieder aufgenommen. Zuvor waren die Aktien von Evergrande NEV bereits um mehr als 18 Prozent gefallen, nachdem der geplante Aktienverkauf an die in den USA notierte NWTN abgesagt worden war. Details zur Art der Straftaten oder zum Zeitpunkt der Verhaftung wurden nicht bekannt gegeben.