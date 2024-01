Während Airbus sich derzeit nicht äußert, bleibt auch Delta bei den Gerüchten um den Auftrag kommentarlos. Bekannt ist, dass Delta, hauptsächlich ein Airbus-Kunde, Ende September 65 Airbus A330 und 28 A350-900 besaß und weitere Bestellungen für beide Modelle aufgab.

Der Fokus liegt dabei auf der Expansion im asiatisch-pazifischen Raum. Angesichts steigender Kosten sehen US-Fluggesellschaften wie Delta, United Airlines und American Airlines in diesem Marktsegment großes Potenzial für margenstarke Einnahmen. Vor dem Hintergrund eines erwarteten Sitzplatzangebots, das um über 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigt, und möglichen Engpässen in den nächsten Jahren, beschleunigen Airlines die Erneuerung ihrer Flotten. Airbus verzeichnete im vergangenen Jahr Rekordzahlen bei Brutto- und Nettoaufträgen.

Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für die Airbus-Aktie lautet laut Marketscreener "Aufstoken". Während 17 Bewertungen ein "Buy" oder "Aufstocken" beinhalten, sprechen sich drei Analysten für "Halten" und zwei für "Verkaufen" aus. Der Abstand vom gegenwärtigen Aktienkurs zum durchschnittlichen Kursziel beträgt in etwa neun Prozent.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

