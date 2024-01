Die Wirtschaftsdaten aus den USA sind positiv, während in der Eurozone eine Rezession droht. Trotzdem plant die Europäische Zentralbank (EZB) keine Zinssenkungen, während diese in den USA wahrscheinlich sind. Sollte eine Notenbank handeln und die andere nicht, könnte dies zu einer Stärkung des Euro führen. Kurzfristig sollten Trader auf die US-Inflationsdaten achten, die großen Einfluss auf die Erwartungen an die US-Notenbank haben. Trotz der starken Euro-Stärke, die sich schwer erklären lässt, könnte der US-Dollar aufgrund der starken US-Wirtschaft kurzfristig aufwerten.Die polnische Notenbank hat den Leitzins trotz sinkender Inflation unverändert gelassen, was aufgrund des hohen Inflationsniveaus nachvollziehbar ist. Ein erneuter Anstieg von EUR/PLN ist unwahrscheinlich, eher ist eine weitere leichte Abwertung des Euro zu erwarten.Das Währungspaar CHF/USD zeigt eine klassische Safe-Haven-Bewegung, die angesichts geopolitischer Risiken weiter anhalten kann. Der Schweizer Franken bleibt gefragt und profitiert von der Zinssenkungsfantasie rund um den US-Dollar. Die schwedische und norwegische Krone haben diese Eigenschaft verloren, aufgrund von innenpolitischen Problemen in Schweden und der Abhängigkeit Norwegens vom Ölpreis.Gastautor: Kai-Philipp Adamietz, Senior Devisenhändler bei Ebury. Ebury unterstützt Unternehmen bei Transaktionen in über 130 Währungsräumen und bietet Handelsfinanzierungen und Risikomanagement-Lösungen an.