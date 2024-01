Die Securities and Exchange Commission (SEC), deren Mandat auch den Anlegerschutz umfasst, genehmigte am Donnerstag Fonds von Branchenschwergewichten wie BlackRock , Invesco und Fidelity bis hin zu kleineren Konkurrenten wie Valkyrie .

Die US-Aufsichtsbehörden haben erstmals börsengehandelte Fonds zugelassen, die direkt in Bitcoin investieren. Dieser Schritt wird als Meilenstein für den 1,7 Billionen US-Dollar schweren Sektor der digitalen Vermögenswerte angesehen und wird den Zugang zur größten Kryptowährung an der Wall Street und darüber hinaus erweitern.

Die Genehmigungen stellen eine seltene Kapitulation der SEC nach mehr als einem Jahrzehnt des Widerstands dar, seit Tyler und Cameron Winklevoss 2013 erstmals einen Bitcoin-ETF vorschlugen. BlackRock reichte im vergangenen Juni überraschend einen Genehmigungsantrag ein. Dessen Ablehnung wurde später von einem Berufungsgericht als "willkürlich und kapriziös“ bezeichnet. Darauf musste die SEC reagieren.

"Obwohl wir heute die Notierung und den Handel bestimmter Bitcoin-Spot-ETPs genehmigt haben, haben wir Bitcoin weder genehmigt noch befürwortet", sagte der SEC-Vorsitzende Gary Gensler in einer Erklärung. "Anleger sollten hinsichtlich der unzähligen Risiken im Zusammenhang mit Bitcoin und Produkten, deren Wert an Kryptowährungen gebunden ist, vorsichtig bleiben".

Der Kern früherer SEC-Urteile gegen einen Spot-ETF war das Argument, dass keine regulierte Börse in der Lage sei, den Bitcoin-Handel angemessen zu überwachen, um Betrug und Manipulation zuverlässig zu erkennen. Diese Behauptung wurde unter anderem von Cathie Woods Ark Investments zurückgewiesen, die Daten vorlegte, die eine hohe Korrelation zwischen dem Spot-Handel und den auf der Plattform der CME Group gehandelten Futures-Kontrakten zeigten.

Bei der Prüfung der jüngsten Vorschläge sagte die SEC, dass sie die Korrelation zwischen Spot- und Futures-Handel über verschiedene Zeitintervalle hinweg untersucht habe und zu dem Schluss gekommen sei, dass sich die Preise so bewegten, dass Unregelmäßigkeiten wahrscheinlich auf Börsen wie Kraken und Coinbase auftreten würden.

"Da die Überwachung der CME dabei helfen kann, diese Auswirkungen auf die Preise der CME-Bitcoin-Futures zu erkennen, gibt es eine umfassende Vereinbarung zur Aufteilung der Aufsicht zwischen den Börsen und der CME – einem in den USA regulierten Markt, dessen Bitcoin-Futures-Markt durchweg stark mit dem Spot-Bitcoin korreliert, wenn auch nicht in nennenswertem Umfang. In Bezug auf den Spot-Bitcoin kann vernünftigerweise erwartet werden, dass er bei der Überwachung betrügerischer und manipulativer Handlungen und Praktiken im spezifischen Kontext der Vorschläge helfen wird", heißt es in der SEC-Erklärung.

Die Entscheidung kommt einen Tag, nachdem eine falsche Nachricht auf dem X-Konto der SEC behauptet hatte, dass die Agentur die ETFs genehmigt habe. Die Aufsichtsbehörde erklärte daraufhin, das Konto sei kompromittiert worden, was zu starken Schwankungen des Bitcoin-Preises führte.

Nach den Genehmigungen kletterte Bitcoin kurzzeitig etwas träge bis auf 47.000 US-Dollar, bevor er dann im Handel in Singapur wieder auf 46.480 US-Dollar zurückfiel. Die Kryptowährung, die im Jahr 2022 um 64 Prozent sank, hat sich im Jahr 2023 mehr als verdoppelt, was zum großen Teil auf Spekulationen zurückzuführen ist, dass die SEC schließlich ETFs genehmigen würde.

Die Produkte ermöglichen es Anlegern, über traditionelle Broker-Konten Zugang zum Token zu erhalten, anstatt über Krypto-Startups, die nach einer Reihe von Skandalen und Insolvenzen zunehmend unter staatlicher Kontrolle stehen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion