Es wird allgemein erwartet, dass die SEC am Mittwoch mehr als einen börsengehandelten Fonds genehmigen wird, um von Anfang an gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Am Dienstagabend hatte eine Falschmeldung über die Zulassung eines Bitcoin-ETF kurzfristig für Turbulenzen am Kryptomarkt gesorgt. Es war allerdings nur der X-Account der SEC gehackt worden.

Eine Bitcoin-ETF-Zulassung könnte die Kryptowährung so revolutionieren, wie es die Investition in Gold vor einer Generation getan habe, und den Bitcoin-Kurs bis Ende nächsten Jahres auf 200.000 US-Dollar hochschnellen lassen, so Standard Chartered.

"Wir sehen dies als einen Wendepunkt für die Normalisierung der Bitcoin-Beteiligung durch institutionelles Geld und erwarten, dass die Genehmigung zu erheblichen Zuflüssen und einem Preisanstieg für Bitcoin führen wird. Wenn die ETF-Zuflüsse so eintreten, wie wir erwarten, halten wir ein End-2025-Niveau näher an 200.000 US-Dollar für möglich.", zitiert CNBC Geoffrey Kendrick, ein in London ansässiger Analyst bei Standard Chartered. Die britische Bank geht davon aus, dass bis Ende 2024 437.000 bis 1,32 Millionen Bitcoins (oder zwischen 50 und 100 Milliarden US-Dollar) in Spot-Bitcoin-ETFs gehalten werden.

Die bullishe Einschätzung von Standard Chartered geht zurück auf die Einführung des SPDR Gold Shares ETF im Jahr 2004. Ähnlich wie bei Bitcoin waren die ersten Gold-ETPs oder börsengehandelten Produkte zunächst klein und auf Märkte außerhalb der USA, wie Europa und Kanada, beschränkt, so Kendrick.

"Der Goldpreis stieg in den sieben bis acht Jahren, die es dauerte, bis die Gold-ETP-Bestände nach der Einführung des ersten ETP reif waren, um das 4,3-fache. Wir gehen davon aus, dass Bitcoin infolge der Zulassung von Spot-ETFs Kursgewinne in ähnlicher Größenordnung verzeichnen wird, aber wir gehen auch davon aus, dass sich diese Gewinne in einem kürzeren Zeitraum (ein bis zwei Jahre) einstellen werden, da sich der Bitcoin-ETF-Markt unserer Ansicht nach schneller entwickeln wird."

Einige Anleger sind besorgt, dass der Markt die Auswirkungen des ersten Tages einer möglichen ETF-Zulassung überschätzt. Nichtsdestotrotz sind sich alle einig, dass die Einführung von Bitcoin-ETFs (und die damit einhergehenden Ströme traditioneller Fiat-Währungen) wahrscheinlich der wichtigste Treiber für den Kurs der Kryptowährung in diesem Jahr sein werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

