"Das zeigt wirklich das Ausmaß und die Häufigkeit von Cyberangriffen", sagte Kurt Gottschall, Partner bei der Anwaltskanzlei Haynes Boone und ehemaliger Regionaldirektor der SEC, gegenüber Bloomberg. "Die Ironie ist, dass die SEC nicht viel Verständnis für öffentliche Unternehmen und Vermögensverwalter gezeigt hat, die von Cyberangriffen betroffen waren."

Die Hoffnung auf eine baldige Zulassung des ersten Bitcoin-Spot-EFTs in den USA hatte dem Bitcoin zuletzt Rückenwind verliehen. Innerhalb eines halben Jahres legte die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt um mehr als 52 Prozent zu.

BTC zu USD wird aktuell mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 45.962$ gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

