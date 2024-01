Berkshire Hathaway besitzt nun einen Anteil von 34 Prozent an Occidental, wie am späten Mittwoch bekannt gegeben wurde. Nach den letzten Käufen Ende Dezember hielt Berkshire Hathaway einen Anteil von 27,7 Prozent.

Die Occidental-Aktie schloss am Mittwoch mit einem Minus von 1,2 Prozent bei 56,80 US-Dollar, dem niedrigsten Schlusskurs des bisherigen Jahres. Die Aktie ist in dieser Woche inmitten eines Ausverkaufs bei Energietiteln und einem Rückgang des Rohölpreises um mehr als drei Prozent gefallen. Vorbörslich notieren die Titel nun knapp zwei Prozent im Plus.