Die Ölpreise sind in den vergangenen drei Monaten um mehr als 15 Prozent gefallen. Berkshire hat die Occidental-Petroleum-Beteiligung trotzdem auf mittlerweile fast 28 Prozent aufgestockt. In den vergangenen Tagen kaufte Berkshire 5,2 Millionen Oxy-Aktien und erhöhte damit seinen Gesamtbesitz auf 243,7 Millionen Aktien, was einer Beteiligung von 27,7 Prozent an dem großen Energieunternehmen entspricht. Das geht aus Einreichung bei der Securities and Exchange Commission (SEC) hervor.

Warren Buffett setzt gerne auf die USA und seine Wette auf Occidental spiegelt das wider. Das Unternehmen hat sich Anfang des Monats bereit erklärt, das in Privatbesitz befindliche Unternehmen CrownRock für zwölf Milliarden US-Dollar zu kaufen, um umfangreiche Schieferöl-Lagerstätten im Permian Basin in West-Texas und im Südosten von New Mexico zu erwerben.