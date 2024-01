Mit dieser Entwicklung übertrifft Argentinien sogar Venezuela, das traditionell als Inflationsspitzenreiter in Lateinamerika galt. In Venezuela hat sich die Inflation im Jahr 2023 auf etwa 193 Prozent abgekühlt.

Argentinien kämpft seit Jahren mit hoher Inflation, doch die aktuelle Rate ist die höchste seit den 1990er Jahren. Präsident Milei konzentriert sich auf Sparmaßnahmen, um die Inflation zu senken, das hohe Haushaltsdefizit zu reduzieren und die Staatsfinanzen zu sanieren. Er warnt jedoch, dass die Situation sich zunächst verschlechtern könnte, bevor Verbesserungen eintreten.

Neue Banknoten genehmigt

Die Zentralbank des Landes kündigte am Donnerstag an, dass sie die Einführung von Banknoten mit einem Nennwert von 10.000 und 20.000 Pesos genehmigt hat, die im Juni in Umlauf gebracht werden sollen. Ziel dieser Maßnahme ist es, den Bargeldumlauf effizienter zu gestalten und die Kosten für den Umlauf kleinerer Banknoten zu verringern. Die derzeit größte Banknote im Umlauf, die 2.000-Peso-Note, ist selten und sehr begehrt.

Präsident Milei sorgte im Dezember für Schlagzeilen, als er den Peso um 54 Prozent abwertete. Der offizielle Wechselkurs betrug am Donnerstag 815 Pesos pro US-Dollar, und es ist laut Bloomberg geplant, diesen jeden Monat um weitere zwei Prozent fallen zu lassen. Auch auf dem Schwarzmarkt habe der Peso an Wert verloren, mit einem Kurs von bis zu 1.150 Pesos pro US-Dollar. Trotz der informellen Übernahme des US-Dollars für viele Transaktionen bleibt der Peso für den alltäglichen Gebrauch unverzichtbar.

Die Währung USD/ARS wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 815,5ARS gehandelt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

