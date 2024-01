Vorab mit Video:

Die hohe Volatilität an den Aktienmärkten hat uns über die ganze Woche hinweg begleitet und intraday zwar für schnelle Richtungswechsel gesorgt, aber per Saldo keine Bewegung zugelassen. So sind die Schlusskurse ähnlich der Phase nach Weihnachten weiterhin in einer engen Range zu finden:

Auch wenn es Ambitionen gab, einen Ausbruch zu finden, so wie in der Vorbörse der Morgenanalyse am 11.01.2024 skizziert (Rückblick):

Wurde dies vereitelt und endete mit einem Rücklauf. Diesen Trade vom Donnerstag bringe ich Dir hier (noch einmal) mit:

Ebenso wie am Freitag, als die starke Eröffnung auch wieder komplett abverkauft wurde:

Damit bewegen wir uns mittelfristig deutlich seitwärts und haben aus meiner Sicht erst mit einem Schlusskurs über 16.800 oder unter 16.500 das Potenzial für eine Trendbewegung vorliegen:

Auf Wochensicht lag der DAX damit nur leicht im Gewinn und ordnete sich international im Mittelfeld ein:

Deutlich positiver lief der Nasdaq in dieser Woche mit mehr als 3 Prozent Aufschlag. Darauf gehen wir nun in der Analyse näher ein.

Wall Street deutlich positiv

Die Daten zu den Verbraucherpreisen und Erzeugerpreisen wurden sehr schnell verarbeitet und letztlich positiv interpretiert. Bereits in der Morgenanalyse am 12.01.204 sahen wir uns das Reversal im Nasdaq an (Rückblick):

Am Freitag legte der Nasdaq noch etwas nach und orientiert sich nun ganz klar an den Jahreshochs:

Zum Handelsstart wurde dieses Niveau zunächst abverkauft, was diesen Trade hier in den Fokus rücken ließ, doch am Ende schloss der Nasdaq im Gewinn:

Beim Dow Jones gab es am Freitag sogar ein Allzeithoch, wenn auch knapp. Hier scheint sich ein Dreieck zu formieren, welches wie im DAX in einer Seitwärtszone verankert ist:

Ein Ausbruch ist abzuwarten, wenn Du auf mittelfristige Trends setzt. Der Montag kommt dabei nicht in Frage, hier ist ein US-Feiertag und die Börsen haben geschlossen.

Auf welche Termine ist zum Wochenstart zu achten?

Termine zum Wochenstart ab 15.01.2024

Die neue Woche startet verhalten und hält zunächst 10.00 Uhr das BIP aus Deutschland parat. Am Nachmittag ist in den USA ein Feiertag, dennoch finden zwei Anleihenauktionen statt.

Der Dienstag bringt dann den Blick zu den Verbraucherpreisen in Deutschland 14.00 Uhr und im weiteren Verlauf auf den NY Empire Produktionsindex und den Redbook Index der Kaufhäuser.

Alle Termine der ersten beiden Handelstage sind hier aufgelistet:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen. Weitere Infos und natürlich auch Meinungen von Referenten gibt es über den Tag gestreut im langen Twitch-Stream von FIT4FINANZEN.

Neue Quartalszahlen für die aktuelle Woche aus dem US-Handel gibt es ebenfalls. Am Freitag war hier traditionell mit den ersten Banken der neue Blick auf die letzten Daten gestartet:

Viel Erfolg vorab - Dein Andreas Bernstein

