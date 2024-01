Bereits gegen Ende des letzten Herbstes hatte der weltgrößte Rückversicherer das Gewinnziel für 2023 von vier auf 4,5 Milliarden Euro erhöht und strebt für 2024 eine weitere Steigerung auf etwa fünf Milliarden Euro an. Diese positiven Aussichten seien nicht nur auf die gestiegenen Preise in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung zurückzuführen, sondern auch auf die stabileren Geschäftsfelder wie die Erstversicherungstochter Ergo, die deutlich mehr Gewinn als vor fünf Jahren abwerfe, erläuterte er. Zusätzlich hat Munich Re ihr Angebot an Rückversicherungsschutz in letzter Zeit erweitert und nicht reduziert.

Munich Re , der weltweit größte Rückversicherer, zeigt sich trotz der globalen geopolitischen Herausforderungen zuversichtlich und auf Wachstumskurs. Vorstandschef Joachim Wenning zeigt sich optimistisch hinsichtlich der Geschäftsaussichten für die Jahre 2024 und 2025, die er am Dienstagabend in München als "insgesamt ziemlich hell" beschrieb.

Unabhängig davon erklärte Wenning in einem Exklusivinterview mit China Daily, dass das Unternehmen in China ein jährliches Prämienvolumen von rund 2,19 Milliarden US-Dollar verzeichne. Angesichts der erheblichen Risiken im Land erwartet Munich Re, dass dieses Volumen in Zukunft noch steigen dürfte. Wenning betonte, dass China trotz des komplizierten geopolitischen Umfelds ein wichtiger Markt mit vielversprechenden Chancen bleibt. Dies spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass derzeit etwa fünf Prozent der Naturkatastrophenrisiken in China rückversichert sind, verglichen mit einem weltweiten Durchschnitt von rund 38 Prozent.

Die positive Entwicklung von Munich Re wird auch durch die jüngste Bewertung der Schweizer Großbank UBS bestätigt. UBS hat die Aktie von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 376 auf 440 Euro angehoben. Analyst Will Hardcastle kommentierte, dass das Jahresziel des Rückversicherers für das Nettoergebnis vernünftig erscheine und möglicherweise schon einen Puffer für erwartete Zinssenkungen beinhalte. Er prognostiziert für Munich Re in den nächsten zwei Jahren eine durchschnittliche Ergebnissteigerung je Aktie von jeweils 13 Prozent, wodurch die Aktie zu seinem bevorzugten Branchentitel werde.

Der Aktienkurs des Rückversicherers verteuerte sich am Mittwoch um 1,5 Prozent auf 388,60 Euro. Innerhalb der letzten zwölf Monaten haben die Titel etwa 20 Prozent gewonnen. Siebzehn von MarketScreener erfasste Analysten raten im Schnitt zum Aufstocken der Aktie. Ihr mittleres Kursziel von 417,57 Euro entspricht einem Kurspotenzial von etwa 9,1 Prozent.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion