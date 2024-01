Die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ist auf das niedrigste Niveau seit dem Corona-Crash 2020 gefallen. Analyst Martin Huseby Karlsen von DNB Markets bleibt bei seiner "Sell"-Einstufung und senkt sein Kursziel auf 4,00 Norwegische Kronen (0,35 Euro). Lacie Midgley von Panmure Gordon & Co bestätigt ihre Kaufempfehlung und sieht mit einem Zielkurs von 12,70 Kronen (1,12 Euro) ein Wachstumspotenzial von 131 Prozent. RBC-Analyst Erwan Kerouredan hält an seinem "Outperform"-Rating fest, senkt jedoch sein Kursziel auf 14 Norwegische Kronen (1,24 Euro). Die Meinungen der Analysten sind geteilt, wobei die Mehrheit empfiehlt, die Aktie zu halten. Der Börsenwert von Nel ist auf etwa 820 Millionen Euro gesunken. Das Unternehmen verfügte Ende des dritten Quartals 2023 über etwa 335 Millionen Euro an Barmitteln. Im vierten Quartal 2023 wird das Ergebnis von Nel durch die Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit einer Explosion an einer Wasserstoff-Tankstelle positiv beeinflusst werden.