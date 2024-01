Zum heutigen Handelsstart dürften ihn allerdings die Kursverluste in Asien und Indikationen für eine schwächer eröffnende Wall Street zunächst ausbremsen. Zudem ist der Fokus auf eine Zahl gerichtet, die am Nachmittag über die Ticker laufen wird.

Die Hoffnung ist, dass der Preisindex der Konsumausgaben in den USA im Dezember endgültig unter die Drei-Prozent-Markt gerutscht ist und damit grünes Licht für eine Leitzinssenkung der US-Notenbank bereits im März oder spätestens im Mai gibt. Der Markt rechnet fest damit, dass die Fed in diesen beiden Monaten mindestens einmal an der Zinsschraube nach unten drehen wird. Dann wäre auch der Weg für die Europäische Zentralbank für eine Zinssenkung im Juni frei. Aktuell gehen die Anleger davon aus, dass die Inflation erfolgreich bekämpft wurde, und die heutigen Daten sollten möglichst kein anderes Bild zeichnen.