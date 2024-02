Seit Mitte Dezember schaffte es der DAX nicht mehr, seinen großen Widerstandsbereich von 17000 Punkten zu überbieten. Es wurde zwar immer wieder der Rücklauf gekauft, doch auf der Oberseite der Markt gedrückt. Das Big Picture stellte sich in der Morgenanalyse vom 06.02.2024 wie folgt dar (Rückblick):

Es gelang der Ausbruch dann zum Dienstag mit einem erstmaligem Schlusskurs über diesem Level. Doch die Partylaune hielt nicht lange an. Zwar hatten wir in der Vorbörse zum Mittwoch noch Notierungen über der 17.000 gesehen und auch neue Verlaufshochs im Future im Nachthandel, doch dieses Kursniveau wurde nicht ausgebaut:

Bereits am Vormittag notierten wir unter dieser Schwelle und bauten die Verluste am Nachmittag weiter aus:

Anhand der Daten der Börse Frankfurt, die im Detail hier abgebildet sind, ist der deutliche Rücklauf an die Schlusskurse vom Montag und Freitag wieder zu sehen:

Das Big Picture bekam dadurch einen leichten "Dämpfer" und vertagt den Ausbruch scheinbar, den das Dreieck vorgibt:

Wie schloss der Handelstag in New York und wie starten wir in den Donnerstag?

DAX-Vorbörse und Daten der Wall Street

An dieser Stelle siehst Du die Indizes auf internationaler Ebene einmal aufgelistet. Alle Indizes an der Wall Street, also Dow Jones, Nasdaq und S&P500 notierten im Plus und zeigten damit weitere Aufwärtsdynamik an:

Blicken wir gesondert auf den Nasdaq, zeigte sich am Mittwoch bereits der Druck in Richtung neuer Hochs in diesem Rückblick:

Sie wurden direkt am Mittwochabend dann eingezogen:

Nachbörslich brachten die Quartalszahlen von ARM einen Aufschlag von 20 Prozent bei der Aktie hervor, Disney war ebenfalls stark, aber PayPal enttäuschte. Darauf gehen wir gesondert ein, hier folgt der Blick auf die DAX-Vorbörse:

Waren die Kurse über 17.000 eine klassische Bullenfalle? Ich halte mich erst einmal an den Aufwärtstrend, der im DAX seit Monatsstart im Endloskontrakt zu sehen ist.

Auf welche Termine ist im heutigen Handel zu achten?

Termine zum Donnerstag 08.02.2024

Zum Donnerstag erwarten wir die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung aus den USA 14.30 Uhr. Danach folgen die Großhandelsinventare und einige Auktionen in den USA.

Die genauen Erwartungen der anstehenden Termine sind hier aufgelistet:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen.

Weitere Quartalszahlen für die aktuelle Woche sind hier als Zusammenfassung verankert:

Damit wünsche ich uns im Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

