Trotz steigender Anleiherenditen hat sich Gold in den vergangenen Wochen gut behaupten und die Marke von 2.000 US-Dollar behaupten können. Zwar rutschte das Edelmetall nach der Veröffentlichung der weit über den Erwartungen liegenden Daten zur Entwicklung der US-Verbraucherpreise kurzzeitig unter diese sowohl charttechnisch als auch psychologisch wichtige Marke, der Dip wurde in den vergangenen Tagen aber rasch gekauft.

Auch durch die höheren Erzeugerpreise und den anhaltenden Anstieg der Marktzinsen ließen sich die Käufer nicht beirren und stellten so wieder einen respektablen Abstand zur 2000er-Marke her. Ist das für Anleger jetzt die Chance, bei den beiden Branchengrößen Barrick Gold und Newmont Mining zuzuschlagen? Die beiden Papiere blicken in den vergangenen zwölf Monaten auf eine eher durchwachsene Performance zurück.