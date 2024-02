Glencore, der größte Rohstoffhändler der Welt, hat nach einem starken Rückgang des Jahresgewinns die Dividende gesenkt. Hintergrund ist vor allem, dass sich die Märkte von den Preisspitzen und wilden Ausschlägen wieder erholt haben, die nach der russischen Invasion in der Ukraine zu Rekordgewinnen bei Glencore geführt hatten.

Das Unternehmen mit Sitz im schweizerischen Baar meldete einen Kerngewinn von 17,1 Milliarden US-Dollar, halb so viel wie im Jahr davor, aber immer noch eines der besten Ergebnisse aller Zeiten. Die Gewinne des Rohstoffhändlers und Bergbauunternehmens stiegen 2022 sprunghaft an, als der Einmarsch Russlands in die Ukraine die Energiepreise auf Rekordhöhen trieb und die globalen Handelsströme aus dem Gleichgewicht brachte, doch viele dieser Verwerfungen haben sich inzwischen wieder gelegt.