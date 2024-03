Mit Kaufempfehlungen für ASML, Infineon (IFX), STMicroelectronics (STM) und Soitec, sowie einer Halteempfehlung für ASM International (ASMI), positioniert sich HSBC bullish für das Wachstum und die führenden Positionen dieser Unternehmen in ihren jeweiligen Märkten.

Auch wenn die Musik im Halbleiter-Sektor in den vergangenen Tagen hauptsächlich in den USA spielte, wo Nvidia einen Rekord nach dem anderen einreißt: Auch diesseits des Atlantiks bieten sich für Anleger starke Chancen in der Branche, wie HSBC-Analyst Adithya Metuku in einem ausführlichen Report beschreibt.

ASML: Ein unangefochtener Marktführer mit Kaufempfehlung

HSBC stuft ASML mit einem Kursziel von 954 Euro als Kauf ein. Der monopolähnliche Status des Unternehmens im Bereich der Lithografie-Werkzeuge verspricht ein beeindruckendes Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) bis 2025/30. Mit einem aktuellen EPS von 20 Euro sieht Metuku erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie, insbesondere da der Sektor in einen Aufschwung eintritt.

ASMI: Starke Position, aber nur eine Halteempfehlung

Für ASMI spricht Metuku eine Halteempfehlung mit einem Kursziel von 532 Euro aus. Trotz der Führungsposition in ALD und Epitaxie und einer erwarteten EBIT-CAGR von 20 Prozent für 2023-27, sieht der Analyst Risiken in Bezug auf das operative Ausgabenwachstum, welches die EBIT-Erwartungen für 2024 belasten könnte. Nach einer Kurssteigerung von über 100 Prozent im Jahr 2023 erscheint das Risiko-Ertrags-Verhältnis nicht mehr attraktiv.

Infineon: Der Favorit mit Aufwärtspotenzial

Infineon erhält eine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 53 Euro. Mit führenden Positionen in den Bereichen Leistungshalbleiter und Automobilindustrie prognostiziert HSBC ein jährliches EBIT-Wachstum von 33 Prozent für 2024-26. Die Aktie scheint derzeit einen noch schärferen Abschwung einzupreisen, als tatsächlich erwartet wird, was attraktive Investitionsmöglichkeiten bietet.

STM: Wachstumspotenzial dank Elektrifizierung und IoT

STM wird ebenfalls zum Kauf empfohlen, mit einem Ziel von 61 Euro. Die Chancen in der Fahrzeugelektrifizierung, intelligenten Mobilität und im IoT könnten ein EPS von 6-7 US-Dollar in 2026/27 ermöglichen. Trotz einer kurzfristig unter den Markterwartungen liegenden EBIT-Prognose für 2024, ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis verlockend.

Soitec: Ein Spezialist mit starkem Wachstumsausblick

Soitec erhält eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 229 Euro. Als führender Anbieter von technisch hochentwickelten Substraten profitiert Soitec von starken strukturellen Wachstumstreibern. Nach mehreren Anpassungen der Prognosen erscheinen die Erwartungen für 2024/27 nun erreichbar, mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 15 Prozent im Jahr 2025.

Branchenausblick: Wachstum trotz Herausforderungen

Dank großer langfristiger Trends wie Automatisierung, Dekarbonisierung und natürlich KI dürften die Aussichten für die Branche gut bleiben. Die zunehmende Durchdringung von Halbleitern in bestehenden und neuen Märkten verspricht starkes Wachstum, mit einem erwarteten Branchenumsatz von etwa einer Billion US-Dollar bis 2030. (siehe Grafik anbei; Quelle: HSBC)

Diese Aussicht, kombiniert mit der steigenden Komplexität und den Kosten für die Herstellung von Halbleitern an der Grenze der Technologie, deutet auf eine zunehmende Nachfrage nach Halbleiterfertigungsanlagen hin, von der Unternehmen wie ASML und ASM International profitieren.

Metuku adressiert auch die zyklische Natur des Sektors, die, während sie kurzfristige Volatilität mit sich bringt, auch attraktive Einstiegsmöglichkeiten während der Abschwungphasen bietet. Die strukturellen Wachstumstreiber der Branche ändern sich in diesen Phasen in der Regel nicht, was bedeute, dass Abschwünge ein Potenzial für Bewertungssteigerungen bieten, sobald sich der Zyklus wendet.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

