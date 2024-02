Einer der wichtigsten Gründe für die ansteigende Verbreitung von Infektionskrankheiten ist die Resistenzentwicklung gegenüber Antibiotika. Als wesentliche Ursache für die Entstehung dieser Resistenzen sehen Experten den hohen Einsatz dieser Wirkstoffe in der Humanmedizin, der Veterinärmedizin und der Tierzucht. Die resistenten Bakterien, die dadurch bei Menschen und Tieren entstehen, gelangen über Ausscheidungen und durch den global steigenden Fleischkonsum in die Umwelt, verbreiten sich rasant und verursachen in der Folge bakterielle Infektionen, die nur noch schwer therapierbar sind.

Darüber hinaus geht die Globalisierung mit einer extremen Zunahme der individuellen Mobilität einher, so dass sich Erreger schnell und ungezügelt ausbreiten können. Denn weltweit steigt der Anteil derjenigen Menschen, die in großen Ballungsgebieten leben. Immer mehr Personen nutzen den öffentlichen Nahverkehr, die Bevölkerungsdichte auf gleichbleibendem Raum nimmt zu. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass sich Krankheitserreger weiterentwickeln und immer stärker verbreiten können.

Das kanadische Technologie-Unternehmen FendX Technologies (Frankfurt: E8D; WKN: A3D6WL, ISIN: CA3144601067) hat eine Nano-Technologie in Form einer Folie und Sprühbeschichtung entwickelt, die sich einfach und wirkungsvoll breitgefächert einsetzen lässt. Ziel ist die Minimierung bakterieller Verunreinigungen von Oberflächen. FendX bewirkt dieses Ergebnis durch die Nutzung des aus der Natur bekannten Lotusblüten-Effekts, also die technologische Erzeugung einer Oberflächenstruktur, die es Krankheitserregern unmöglich macht, sich an Kontaktflächen zu aggregieren. Menschen bewegen sich oft unreflektiert durchs tägliche Leben und achten wenig auf neuralgische Kontaktpunkte. Daher ist die Sensibilität für Infektionen gestiegen, nicht zuletzt durch die sich häufende Zahl von Sepsis-Fällen in den Krankenhäusern.

Erfolgreich meistert das Produkt REPELWRAP den dritten Produktionslauf

FendX hatte seit Mitte 2023 positiv über die Produktionsadaption an reale Verhältnisse berichtet und zuletzt die ersten zwei Produktionsläufe mit positiven Ergebnissen bestätigt. Ein wichtiger Punkt für die Testläufe ist eine möglichst hohe Skalierung, damit ein baldiger ökonomischer Rollout stattfinden kann. Am 13. Februar 2024 konnte FendX nun die nächste Vorbereitungsstufe zur kommerziellen Produktion mit der Fertigungseinrichtung seines Partner Dunmore International vermelden. Es gelang eine weitere Optimierung des Fertigungsprozesses für die REPELWRAPTM-Folie in Sachen Skalierungs-Entwicklungsinitiativen. Aus den anfangs mittelgroßen Folienblättern, die im Weiteren in einem einstufigen Prozess sowohl die Nanobeschichtung als auch die Aufbringung verschiedener Chemikalien zuließ, kam es nun in diesem dritten Pilotdurchlauf darauf an, die Trocknungszeit nach Abscheidung der Nanobeschichtung auf der Folie weiter zu reduzieren. Mit dieser dritten Effizienzverbesserung kann die REPELWRAPTM-Folie nun noch kostengünstiger hergestellt werden. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Fertigungsprozesses wird dadurch weiter optimiert.