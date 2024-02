HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk vor dem Investorentag am 7. März von 650 auf 850 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Während der bevorstehenden Investorenveranstaltung dürfte es bei dem Diabetesspezialisten um Klarheit über Medikamentenkandidaten in der frühen Pipeline gehen, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie werde die Prioritäten in der Adipositas-/Diabetes-Pipeline der dritten Generation im Auge behalten./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -50,05 % und einem Kurs von 98,40USD auf Nasdaq OTC (13. September 2023, 23:20 Uhr) gehandelt.