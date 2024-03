Während die Berkshire-Aktien der Klasse A und B am Montag zunächst auf neue Allzeithochs stiegen, gaben die Titel schließlich nach und beendeten den US-Handel mit einem Minus. Zum Börsenschluss am Dienstag hatte das Konglomerat eine Marktkapitalisierung von 889,22 Milliarden US-Dollar.

Berkshire Hathaway hat am Samstag einen Anstieg des Betriebsergebnisses um 28 Prozent auf 8,48 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal gemeldet. Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass seine Barmittel auf einen Rekordwert von 167,6 Milliarden US-Dollar gestiegen sind und damit den bisherigen Höchststand von 157,2 Milliarden US-Dollar aus dem vorangegangenen Quartal übertroffen haben. Einige Marktteilnehmer sehen in dem hohen Cash-Bestand eine Warnung an den Markt.

Einige Wall-Street-Analysten sind vorsichtig, was Berkshire betrifft. Sie gehen davon aus, dass die Aktie fair bewertet und der Großteil der Stärke bereits eingepreist ist.

"Die Berkshire-Aktie hat sich im Jahr 2023 deutlich besser entwickelt als vergleichbare Finanzdienstleister, was auf die relativ guten Gewinnaussichten zurückzuführen ist. Wir erwarten weiterhin solide Erträge aus der vielfältigen Gruppe von Berkshire-Betriebsgesellschaften", zitiert CNBC James Shanahan von Edward Jones, der die Aktie mit "Hold" bewertet. "Unserer Ansicht nach spiegelt der aktuelle Aktienkurs diese positiven Entwicklungen wider."

Meyer Shields von Keefe, Bruyette & Woods, der die Aktie mit "Market Perform" bewertet, sagte, dass die Stärke in einigen Geschäftsbereichen durch die Schwäche in anderen ausgeglichen wurde. "In Anbetracht der erheblichen unternehmensspezifischen Risiken von Berkshire (vor allem der unvermeidliche Wechsel im Management und die unserer Ansicht nach bestehende Kluft zwischen der Wahrnehmung und der Realität von Berkshire Hathaway) und der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheit empfehlen wir, die Berkshire-Aktie nicht im Vergleich zu den breiteren Indizes und behalten unser Rating Market Perform bei", so Shields. Dennoch hob der Analyst sein Kursziel für Aktien der Klasse A von 610.000 auf 645.000 US-Dollar an.

Andere Marktteilnehmer sind bullisher. Brian Meredith von UBS, der eine Kaufempfehlung ausspricht, sagte, dass er Berkshire weiterhin für eine "attraktive Aktie in einem unsicheren makroökonomischen Umfeld und mit starken Fundamentaldaten" im Versicherungsbereich hält.

Catherine Seifert von CFRA behält eine Kaufempfehlung für die Aktien der Klasse B bei und sagte, dass die Ergebnisse "eine Trendwende in der Versicherungsrentabilität und einen Anstieg der Kapitalerträge um 52 Prozent verschleiern".

Buffett selbst sagte in seinem jährlichen Aktionärsbrief, dass Berkshire von nun an nur leicht besser abschneiden werde als der Durchschnitt der US-Unternehmen. Er verwies auf die schiere Größe von Berkshire sowie auf den Mangel an sinnvollen Kaufgelegenheiten, die für das Unternehmen "die Nadel bewegen" würden. "Alles, was über 'etwas besser' hinausgeht, ist jedoch Wunschdenken", so der Altmeister.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Diese Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!