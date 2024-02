FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Danone nach Zahlen von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe robust abgeschnitten, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beim Abarbeiten der schlüssigen "Renew-Danone-Agenda" gehe das Unternehmen konsequent den selbst gewählten Weg der etwas kleineren, aber dafür stetigeren und nachhaltigeren Schritte. Die in Richtung klare Zuständigkeiten beziehungsweise Verantwortlichkeiten veränderte Konzern-Kultur sowie der Investment-Fokus auf wissenschaftsbasierte Produktüberlegenheit, Produktdifferenzierung und Marken-Visibilität überzeuge./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 14:44 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 14:52 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 60,47EUR auf Tradegate (27. Februar 2024, 16:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m