Der Sonderbeschluss zur Genehmigung des Arrangements (der „Arrangement-Beschluss“) musste mit mindestens zwei Dritteln (66 2/3 %) der Stimmen der bei der Versammlung praktisch anwesenden oder durch Bevollmächtigte vertretenen Aktionäre angenommen werden.

Insgesamt 103.295.471 Stammaktien von LUR („Stammaktien“), die etwa 44,69 % der auf der Versammlung zur Abgabe berechtigten Stimmen entsprachen, wurden auf der Versammlung durch Stimmrechtsvertreter vertreten. Ungefähr 99,62 % der zur Abgabe berechtigten Stimmen wurden für den Beschluss zum Arrangement abgegeben.

Das Unternehmen wird am 29. Februar 2024 beim Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) eine endgültige Verfügung zur Genehmigung des Arrangements beantragen. Der Abschluss des Arrangements hängt von der Erfüllung bestimmter üblicher Abschlussbedingungen ab, einschließlich des Erhalts der endgültigen gerichtlichen, börslichen und behördlichen Genehmigungen. Vorbehaltlich der Erfüllung dieser Abschlussbedingungen gehen die Parteien derzeit davon aus, dass der Abschluss des Arrangements Anfang März 2024 erfolgen wird.

Weitere Einzelheiten zum Arrangement, einschließlich der wichtigsten Abschlussbedingungen und der erwarteten Vorteile für die Aktionäre, finden Sie im Management-Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 25. Januar 2024 (das „Rundschreiben“) in Bezug auf die Versammlung, das im SEDAR+ Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca zu finden ist.

Moran Lake - bedingte Zahlung

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass aufgrund des Uran-Spotpreises von über 75 USD/Pfund der ursprüngliche Verkäufer des sich in Labrador befindlichen Moran Lake-Projekts des Unternehmens in (der „Verkäufer“) Anspruch auf eine zusätzliche Zahlung von 375.000 CAD in bar und 375.000 CAD durch die Ausgabe von Stammaktien hat. Infolgedessen hat LUR dem Verkäufer 375.000 CAD in bar gezahlt und 1.616.379 Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 0,232 CAD pro Aktie emittiert, was dem volumengewichteten Fünf-Tage-Durchschnittspreis der Stammaktien bis zum 23. Februar 2024 entspricht. Die Stammaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum. Es sind keine weiteren Zahlungen an den Verkäufer fällig.