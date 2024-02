Vorausgesetzt Alphabet erfährt wieder erhöhte Kapitalzuflüsse und steigt infolgedessen mindestens über das Niveau von 148,65 US-Dollar an, könnte das drohende Verkaufssignal in letzter Minute abgewendet werden und in der Konsequenz Aufwärtspotenzial zurück an die Rekordstände bei 155,20 US-Dollar entfalten. Theoretisch wären darüber weitere Gewinne bis an 177,97 US-Dollar vorstellbar, sofern Bullen ihr Versprechen vollständig umsetzen. Anderenfalls droht Alphabet durch einen Kursrutsch unter 137,75 US-Dollar ein ausgemachtes Verkaufssignal mit Zielen bei 131,49 und 123,26 US-Dollar. Angesichts der Rallye der letzten Monate käme ein solches Szenario nicht gerade ungelegen.

Alphabet Class A Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Gerät Alphabet weiter unter Druck und fällt mindestens unter 137,75 US-Dollar zurück, würde das bärische Szenario rasch in den Vordergrund rücken und Korrekturpotenzial an 131,49 und 123,26 US-Dollar aufbauen. Entsprechend würde sich dieser Fall für ein Short-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KJ5BCK anbieten. Die Gesamtrendite beliefe sich auf 199 Prozent, eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 142,00 US-Dollar gemessen am Basiswert noch nicht unterschreiten. In der Folge ergibt sich ein Stopp-Kurs im Schein von 0,57 Euro, Ziele im Zertifikat wurden bei 1,55 und 2,31 Euroerrechnet. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage anzunehmen.