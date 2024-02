In GBP / USD ist seit geraumer Zeit ein zähes Ringen zu beobachten. Das Britische Pfund hat Schwung und Dynamik verloren, nachdem es den Bereich 1,28 / 1,285 US-Dollar erreicht hatte und der Greenback hier zur Gegenwehr ansetzte.

Noch ist nicht ganz klar, welche Seite das Tauziehen für sich entscheiden wird.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…] In den letzten Wochen konsolidierte das Britische Pfund auf hohem Niveau. Die Zone 1,28 US-Dollar / 1,285 US-Dollar erwies sich bis dato als unüberwindbare Barriere. Der Weg in Richtung 1,315 US-Dollar blieb dem Pfund verstellt. Der Verlust des kurzfristigen Aufwärtstrends (rot dargestellt) hat der Pfund-Rally den Schwung und die Dynamik genommen. Stattdessen bildete sich zuletzt eine Handelsspanne mit den 1,26 US-Dollar auf der Unterseite und eben jener Zone 1,28 US-Dollar / 1,285 US-Dollar auf der Oberseite heraus. Mit anderen Worten GBP/USD lief seitwärts. […]. Bricht man das Ganze auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann gilt: Ein Ausbruch über die 1,28 US-Dollar / 1,285 US-Dollar würde dem Britischen Pfund weiteres Aufwärtspotential in Richtung 1,315 US-Dollar eröffnen. Obacht wäre hingegen geboten, sollte es für das Pfund unter die 1,26 US-Dollar gehen. In diesem Fall müssten weitere Abgaben in Richtung 1,25 US-Dollar oder 1,24 US-Dollar erwartet werden. Zudem würde in diesem Fall auch die 200-Tage-Linie zur Disposition stehen.“

An der übergeordneten Konstellation hat sich nichts verändert. Der Bereich von 1,26 US-Dollar stand zuletzt dauerhaft im Fokus des Handelsgeschehens. Kurzzeitig tauchte das Britische Pfund darunter ab, konnte den Rücksetzer aber auf 1,25 US-Dollar begrenzen. Eine weitere Ausdehnung der Bewegung in Richtung 1,24 US-Dollar und damit die Gefahr, dass sich weiteres Abwärtsmomentum aufbauen kann, konnte durch das Britische Pfund rasch gebannt werden, indem es sich wieder über die 1,26 US-Dollar zurückkämpfte.

Obgleich die Attacke auf der Unterseite zügig pariert werden konnte, mahnt sie zur Vorsicht. Die anhaltende Seitwärtsbewegung schürt das Risiko, dass dynamische Ausbruchsbewegungen ihr ein Ende bereiten. Die Richtung ist dabei völlig offen. Der jüngste Rücksetzer könnte ein Vorbote dessen gewesen sein. Insofern gilt es, aufmerksam zu bleiben.

Auch wenn es noch ein wenig hin ist. Die nächste Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am 20. März wirft bereits ihre Schatten voraus. Das FOMC der Fed tagt hierzu am 19. März / 20. März. Bereits einen Tag später – am 21. März – bittet die Bank of England dann um Aufmerksamkeit.

Kurzum. GBP/USD ähnelt aktuell einer Hängepartie. Es geht kaum voran, aber auch kaum zurück. Möglicherweise bringen erst die März-Termine der Fed und der Bank of England die entscheidenden Impulse. Auf dem Weg dahin warten aber noch einige Konjunktur- und Preisdaten. Aus charttechnischer Sicht gilt unverändert: Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 1,26 US-Dollar begrenzt bleiben. Dagegen würde eine Bewegung über die 1,28 US-Dollar / 1,285 US-Dollar eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 1,315 US-Dollar als mögliches Szenario offerieren.