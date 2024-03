FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 950 dänischen Kronen belassen. Die Neuigkeiten der Konkurrenz zum Thema Fettleibigkeit häuften sich, merkte Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an. Sie seien von zentraler Bedeutung, um die Nachhaltigkeit des derzeitigen Duopols von Novo Nordisk und Eli Lilly in diesem Bereich beurteilen zu können./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2024 / 06:51 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -50,05 % und einem Kurs von 98,40USD auf Nasdaq OTC (13. September 2023, 23:20 Uhr) gehandelt.