High-Yield-Anleihen sind vergleichsweise widerstandsfähig gegenüber Zinssteigerungen als Anleihen mit hoher Bonität. Grund dafür ist ihre Laufzeit, die in der Regel kürzer ist als bei Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen mit hoher Bonität. Wie alle Anleihen können sie aber auch von sinkenden Zinsen profitieren, die den Anleihekurs in die Höhe treiben. Zudem verfügen sie über höhere Renditen, um damit das zusätzliche Risiko eines Zahlungsausfalls zu kompensieren.

In einem volatilen Zinsumfeld konnten sich in den vergangenen Jahren High-Yield-Anleihen – also Anleihen von Unternehmen mit eher niedriger Bonität – gut schlagen. Woran liegt das?

Wer sich für ein Investment in diesem Bereich interessiert, sollte aufgrund des erhöhten Zahlungsausfallrisikos ausreichend Research betreiben. Eine Möglichkeit kann sein, in Rentenfonds zu investieren, welche auf High-Yield-Anleihen setzen: Die Fondsgesellschaften haben in der Regel Zugriff auf umfangreiches Research. Zudem bedeutet eine Investition in einen Investmentfonds immer auch Risikostreuung, da das Portfolio aus mehreren Positionen besteht.

Aktive Investmentfonds, die in High-Yield-Anleihen investieren

Goldman Sachs, eine der führenden Investmentbanken weltweit, bietet Anlegerinnen und Anlegern mit dem Goldman Sachs Global High Yield Portfolio (ISIN: LU0133266659) einen Rentenfonds, der in höher verzinste Anleihen investiert. Der Großteil der Anleihen hat ein Rating von BB oder B.

Das AB Global High Yield Portfolio (ISIN: LU0232560531) von AllianceBernstein investiert sektorübergreifend in höherverzinsliche Anleihen mit niedriger Bonität. Im Portfolio finden sich sowohl Wertpapiere aus Industrie- als auch Schwellenländern. Es überwiegen BB-Ratings. Zu den Top-Positionen zählen unter anderem Sirius SM Radio, Inc., die UBS Group AG sowie Verscend Escrow Corp.

ISIN: LU0232560531

Die Capital Group setzt mit ihrem Global High Income Opportunity (ISIN: LU0110451209) auf Staatsanleihen von Schwellenländern und hochverzinsliche Unternehmensanleihen weltweit. Zu den Top-Holdings gehören Staatsanleihen aus Mexiko, Brasilien und Südafrika.

Eine Konzentration auf High-Yield-Anleihen, die in Euro notieren, bietet der ODDO BHF Euro High Yield Bond (ISIN: LU0115290974). Laut ODDO BHF Asset Management hat kombiniert der „konservative Anlageansatz“ des Fonds eine Bottom-up-Anleihenselektion auf der Grundlage fundamentaler Kreditanalyse mit einem aktiven Management der Top-down-Risiken. Die Top-Positionen beinhalten Telefonica Europe BV, Électricité de France SA und Iliad.

Alle vorgestellten Fonds sind als Artikel-8-Produkte nach der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Fazit

High-Yield-Anleihen bieten gegenüber bonitätsstarken Unternehmens- und Staatsanleihen einige Vorteile – sind aber gleichzeitig risikoreicher. Anlegerinnen und Anleger sollten also überlegen, ob diese zum individuellen Investmentstil passen. Die Investition über High-Yield-Anleihen-Fonds kann das Risiko streuen.

Autorin: Kerstin Krüsemann, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte